DISCO A CONTA QUE DEUS FEZDE JOÃO FARINHA ENTRE OS MELHORES DE 2024

O músico João Farinha continua a afirmar-se como um dos nomes de destaque da música portuguesa. O seu mais recente disco, “A Conta Que Deus Fez”, foi incluído no Top dos Melhores Discos de 2024 pela publicação especializada Via Nocturna, na categoria “Outros Estilos”. Este reconhecimento vem juntar-se à nomeação do tema “Balada da Despedida” para Melhor Música do Ano pela Antena Web, consolidando o impacto do seu trabalho no último ano.

Com o início de 2025, João Farinha apresenta uma agenda repleta de concertos e projetos. Entre os eventos já confirmados, destacam-se:

• 16 de janeiro: Concerto de fim de ano com a Orquestra da Brigada do Exército no TAGV, em Coimbra;

• 4 de fevereiro: Concerto solidário no Convento São Francisco, a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro;

• Digressões internacionais com o coletivo Fado Ao Centro aos Países Baixos (fevereiro) e Alemanha (março).

O artista encontra-se também a preparar o seu próximo disco, previsto para 2026, dando continuidade a uma carreira marcada pela inovação e pela preservação da tradição musical portuguesa.

João Farinha inicia assim o ano com uma agenda ambiciosa, que promete momentos memoráveis para o público em Portugal e no estrangeiro.