Diretora Regional da Cultura do Centro visitou o Dólmen de Antelas

A Diretora Regional da Cultura do Centro, Suzana Menezes, deslocou-se no dia 3 de

fevereiro a Oliveira de Frades para visitar o Dólmen de Antelas, onde foi recebida pelo

Presidente da Câmara Municipal, Paulo Ferreira, Vice-Presidente, Carlos Pereira e

Vereadora, Clara Vieira, nos Paços do Concelho.

Após uma reunião de trabalho, no auditório da Biblioteca Municipal com a Diretora

Regional da Cultura do Centro (DRCC); o Executivo Municipal; o Técnico do

Município, Filipe Soares; a arqueóloga (DRCC) Gertrudes Branco; a Diretora de

Serviços dos Bens Culturais, Cátia Marques (DRCC) e os elementos da equipa

consultiva (o arqueólogo da EON – Indústrias Criativas, Pedro Sobral de Carvalho; a

Técnica de Conservação e Restauro, Vera Caetano e a arqueóloga Lara Bacelar Alves,

do Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património, da Universidade

de Coimbra), decorreu uma visita ao Dólmen de Antelas.

Esta reunião teve como principal objetivo dar a conhecer os resultados do relatório

técnico-científico de caracterização e diagnóstico do estado da arte, realizado na

primavera de 2019; apontando soluções para a preservação / conservação deste

Monumento Nacional (classificado em 1990) e consequentemente das suas pinturas

rupestres, que devido à sua importância arqueológica, é considerado um dos mais

interessantes monumentos megalíticos do país.

De referir que o Município tem candidatura aprovada ao PDR2020, através da

ADDLAP, que visa a substituição das telas impermeabilizantes e colocação de um

dreno no exterior da mamoa para estabilizar o ambiente interior do monumento,

repondo níveis aceitáveis de humidade e temperatura, bem como a eliminação de

fenómenos de condensação; criando melhores condições para a preservação das

pinturas; intervenção a decorrer na primavera.

De realçar que o Dólmen de Antelas integrará a Rota Megalítica a ser criada pela

Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões.

Para finalizar esta visita, a Diretora Regional da Cultura do Centro teve a oportunidade

de conhecer mais dois espaços culturais de referência em Oliveira de Frades, o Museu

Municipal e o Cineteatro Dr. Morgado.