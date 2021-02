Diplomada em Aeronáutica pela UBI no projeto do helicóptero da missão a Marte

Florbela Costa, diplomada em Engenharia Aeronáutica pela Universidade da Beira Interior (UBI), participou no desenvolvimento do helicóptero Ingenuity, um dos equipamentos que acompanha o robô da NASA Perseverance, que já se encontra em Marte.

A trabalhar na empresa suíça Maxon Group, a antiga aluna é a gestora técnica responsável pela preparação dos seis motores relacionados com a propulsão daquele que é o primeiro dispositivo a ser enviado para outro planeta.

Este será também o primeiro helicóptero a descolar da superfície de Marte, “o que irá ajudar a entender melhor e estudar o ambiente do planeta”, disse Florbela Costa ao jornal Público.

O Ingenuity deverá começar a sua missão a 19 de março e tem como objetivo conseguir resultados que possam servir de base a futuras explorações a Marte.

Florbela Costa foi aluna do Mestrado Integrado em Aeronáutica entre 2006 e 2011. Antes de chegar à Maxon passou pelo CEiiA – Centre of Engineering and Product Development.