DIÁLOGOS Residências artísticas

Junho, Agosto e Setembro / Calde, Côta, Ribafeita e Viseu

Ao longo dos meses de Junho, Agosto e Setembro vão ser apresentados ao público os

resultados das residências artísticas que fazem parte do projeto Diálogos. Uma iniciativa

que a Nicho Associação Cultural repete depois da primeira edição do ano passado, e

através da qual desenvolve uma das linhas de trabalho que, ao longo dos seus 13 anos

de atividade, mais tem fomentado: um modelo de criação assente na reciprocidade e

partilha entre artistas e a comunidade, entre artistas e públicos.

Diálogos consta de três residências artísticas levadas a cabo nas freguesias mais afastadas

da sede do Concelho de Viseu, sendo que na edição deste ano participam Calde, Côta (que

repetem a experiência de 2020) e Ribafeita (que participa pela primeira vez), e as suas

respetivas coletividades. Para além da apresentação em Viseu, todas as performances

nascidas durante as duas a três semanas de residência serão também partilhadas com o

público em cada uma das freguesias participantes.

O programa completa-se ainda com uma exposição sobre cada um dos três processos

criativos, posterior às apresentações, assim como com a possibilidade de conversar com os

intervenientes depois dos últimos espetáculos no mês de Setembro. Esta última residência

conta ainda com a particularidade de consistir na fusão do resultado das duas primeiras –

nas quais participam, respetivamente, as duplas de artistas Leonor Barata/Vítor Freitas

e Gabriel Gomes/Romulus Neagu.

Calendário

Diálogo no 1

Residência artística: 3 semanas; Leonor Barata / Vítor Freitas

Apresentações:

• 13/06, 19h, Casa da Ribeira (Viseu)

• Horário e local a designar em Côta

• Horário e local a designar em Ribafeita

Exposição (posterior às apresentações)

Diálogo no 2

Residência artística: 3 semanas; Gabriel Gomes / Romulus Neagu

Apresentações:

• 07/08, a designar (Côta)

• 08/08, a designar (Ribafeita)

• 09/08, a designar (Calde)

• 10/08, a designar (Viseu)

Exposição (posterior às apresentações)

Diálogo no 3

Residência artística: 2 semanas; Leonor Barata / Vítor Freitas / Gabriel Gomes /

Romulus Neagu

Coordenação artística: Graeme Pulleyn

Apresentações:

• 25/09 e 26/09, a designar (Ribafeita)

Conversa com os intervenientes

Exposição em Ribafeita e na Incubadora do Centro Histórico (posterior às

apresentações)