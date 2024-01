Diabéticos tipo 2 com atividades até junho em Lamego

Pessoas com diabetes tipo 2 podem, até junho, participar em sessões de exercício físico no Centro Multiúsos de Lamego, no âmbito do programa “Diabetes em Movimento”.

“A participação é gratuita, devendo os interessados solicitar a respetiva referenciação junto dos médicos e enfermeiros dos centros de saúde de Lamego”, explica a Câmara de Lamego.

As sessões de exercício realizam-se às segundas, quartas e sextas e são dinamizadas por profissionais do exercício físico e por enfermeiros.

“Esta dose semanal já foi testada como ferramenta terapêutica para o tratamento da diabetes tipo 2, redução do risco cardiovascular e aumento da funcionalidade. A prevenção de eventos adversos associados ao exercício físico, através da monitorização da glicemia capilar, da pressão arterial e da intensidade do esforço, garante a segurança dos participantes”, acrescentou aquela autarquia do distrito de Viseu.