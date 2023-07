Diabéticos com programa de exercício físico três vezes por semana em Tondela

A Câmara Municipal de Tondela aderiu ao programa comunitário Diabetes em Movimento, coordenado pela Direção-Geral da Saúde, que permitirá às pessoas com diabetes tipo 2 praticarem exercício físico três vezes por semana.

O programa arrancará em Tondela em outubro e terminará em junho de 2024, com atividades físicas às segundas, quartas e sextas-feiras, no Pavilhão do Complexo Desportivo do Estádio João Cardoso.

As sessões serão conduzidas por profissionais ligados ao desporto e por enfermeiros. A participação é gratuita, devendo os diabéticos informarem-se junto do seu médico ou enfermeiro de família.