Um livro que desconstrói mitos e inclui muitas dicas para ajudar quem tem de lidar diariamente com esta doença crónica a (man)ter um estilo de vida saudável

Segundo os últimos dados do Observatório da Diabetes, em Portugal, mais de 1 milhão de pessoas tem diabetes. Destas, mais de um terço estão por diagnosticar. Para além disso, cerca de 2 milhões de portugueses têm risco elevado de desenvolver a doença. Atenta a esta problemática, a LIDEL Saúde e Bem-Estar e o Núcleo de Estudos da Diabetes Mellitus (NEDM) da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna apresentam o livro “Diabetes – O que posso comer?”, que tem como principal finalidade prevenir e reforçar a importância de uma alimentação cuidada e rigorosa para manter a diabetes controlada.

A sessão de lançamento realiza-se na próxima terça-feira, dia 21 de janeiro, pelas 19h00, no Fórum Fnac Colombo, em Lisboa, e terá apresentação da professora Isabel do Carmo.

Sob a coordenação dos médicos especialistas em Medicina Interna, Dr. Estevão Pape e Dra. Edite Nascimento, o novo livro conta também com o know-how e experiência clínica das nutricionistas Mariana Afra Pedro, Paula Cristina Almeida e Vera Ruivo Dias.

Diariamente, quem é diabético tem de tomar decisões sobre o que (pode) comer que influencia diretamente a sua saúde no presente e no futuro, pois só o tratamento com medicamentos não é suficiente para manter os níveis de açúcar no sangue equilibrados.

Segundo os autores, a arte consiste em conciliar uma alimentação equilibrada com a satisfação pela comida e pelo ato de comer. Investir em refeições simples, saborosas e variadas; beber água, evitando o consumo de refrigerantes e bebidas alcoólicas; preferir o consumo de hidratos de carbono com alto teor de fibras e menor índice glicémico como vegetais, legumes e fruta, são alguns cuidados determinantes.

Para além de conselhos úteis, o novo livro desmistifica questões como:

 A diabetes é consequência da ingestão de doces (Mito)

 As pessoas com diabetes não podem comer cenoura (Mito)

 A diabetes promove a perda de peso (Pode ser verdade)

 Os adoçantes são piores para a saúde do que o açúcar (Mito)

 A fruta pode ser comida sem controlo (Mito)

 O mel não faz mal à diabetes porque é um açúcar natural (Mito)

 A canela controla a diabetes (Pode ser verdade)

“Este livro não é mais um sobre alimentação para as pessoas com diabetes: é um livro sobre nutrição e saúde para aqueles que, embora sofrendo de uma perturbação do metabolismo, podem ter uma vida equilibrada. É, também, um texto que capacita estas pessoas dos conhecimentos para uma autonomia responsável. As escolhas alimentares podem ser saudáveis e, simultaneamente, agradáveis, satisfazendo os gostos e hábitos de cada um (…)”

In Prefácio de Lèlita Santos,

Vice-Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna

Principais conteúdos do livro:

• O que posso comer?

• O que diz a balança?

• Que nutrientes existem?

o Constituintes dos alimentos

• Que nutrientes têm impacto na glicémia?

• Açúcares e adoçantes: O que devo saber?

• Como contar os hidratos de carbono?

o Equivalências entre as frutas, e entre os amidos

o Refeições fora de casa

• Quando posso comer um doce?

• Como organizar os alimentos no prato?

• O que fazer em caso de baixa de açúcar?

o Tipos e sintomas

o Como prevenir e tratar

• O que fazer em caso de hiperglicemia?

o Sinais e sintomas

o O que é cetoacidose diabética?

o Como prevenir e tratar

• A atividade física é importante?

o Tipos de atividade, quanto tempo se pode praticar e cuidados a ter

• O que é a diabetes Mellitus tipo 1?

o Tratamento, alimentação e importância do exercício

• Estou grávida. O que devo comer?

o Gravidez na mulher com diabetes Mellitus tipo 1 e tipo 2

o Diabetes gestacional

o A puérpera com diabetes

• Como se devem alimentar as crianças e os adolescentes?

• Posso consumir álcool?

• 15 mitos da diabetes

• Mensagens para a vida

• Folhetos informativos produzidos pelo Núcleo de Estudos da Diabetes Mellitus (NEDM) da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna.

Informação de agenda:

Local: Fórum Fnac Colombo | Centro Comercial Colombo, Loja A, 103, Av. Lusíada, 1500-392 Lisboa