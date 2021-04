DIA MUNDIAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS

O Município de Sátão, no dia 18 de abril, Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, com o

tema “Passados Complexos: Futuros Diversos” convida os munícipes a assistir à reportagem

no Facebook, relativa à recuperação da Orca de Forles.

No Instagram é lançado o desafio “Lugares e Sítios da minha Terra” em que os munícipes são

convidados a fotografar os lugares e sítios mais interessantes do concelho de Sátão e a

publicar essas fotos identificando o perfil do município (@sataomunicipio), utilizando o hastag

#dimssatao.

Este dia, criado pelo Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios (ICOMOS), em 1982, e

aprovado pela UNESCO, é uma oportunidade para sensibilizar comunidades e públicos para

uma reflexão sobre o passado e para a importância de prepararmos um futuro mais

harmonioso, depois do abalo que todas as estruturas da sociedade sofreram num ano marcado

pela pandemia à escala global.