Dia Mundial do Idoso celebrado com caminhada intergeracional em Alvite

Para comemorar o Dia Mundial do Idoso, a Equipa do Gentes CLDS 4G de Moimenta da Beira vai realizar, no dia 1 de outubro, uma caminhada intergeracional, em Alvite. O encontro está marcado para às 10 horas, junto do Salão Paroquial, e todos podem participar.

O Dia Internacional do Idoso celebra-se anualmente a 1 de outubro. A data foi instituída em 1991, pela Organização das Nações Unidas, com o propósito de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e a necessidade de proteger e cuidar da população mais envelhecida.