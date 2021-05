Dia Internacional dos Museus assinalado em Oliveira de Frades

No dia 18 de maio, o Município de Oliveira de Frades, através do Museu Municipal,

celebrou o Dia Internacional dos Museus com uma visita à Exposição de fotografia: “O

Rosto da Natureza” de Aníbal Seraphim.

Na companhia do autor e através da declamação de alguns dos seus poemas pela voz de

Maria João Farreca, foi dada a conhecer esta exposição de uma forma especial com

fotografias, literatura, poesia, mostras de fotojornalismo, artigos de imprensa e uma

máquina fotográfica cor-de-rosa.