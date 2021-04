Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com visitas livres

No próximo dia 18 de abril, Vila Nova de Paiva assinala o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, este ano sob o tema “Passados Complexos, Futuros Diversos”.

Com ênfase neste tema, e privilegiando os espaços ao ar livre, o Município de Vila Nova de Paiva propõe a visita à Via Crucis, em Fráguas, e a realização do percurso pedestre PR1 – Rota do Paiva, valorizando o nosso património enquanto fator de identidade local e promovendo a salvaguarda do mesmo.

A Via Crucis é um projeto recente que faz um périplo pelas 14 estações da Via Sacra e que podem ser visitadas na carismática aldeia de Fráguas.

O PR1 – Rota do Paiva é uma pequena rota de tipo circular, com uma distância de 9,89 Km, contemplando locais de interesse ao nível do património e belas paisagens naturais associadas ao Rio Paiva.

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (DIMS) 2021 constitui uma oportunidade para sensibilizar comunidades e públicos para uma reflexão sobre o passado e para a importância de preparamos um futuro mais harmonioso, na consciência de que o património deve, sempre, ser fator de união, de partilha, de cidadania e de resiliência na evolução e valorização de sítios, paisagens, práticas e coleções.