Dia Internacional do Voluntário comemorado nas escolas de Moimenta da Beira

O Dia Internacional do Voluntário em Moimenta da Beira, distrito de Viseu, é comemorado hoje no Agrupamento de Escolas do concelho, através do Banco Local de Voluntariado, ao longo do dia.

Segundo uma nota de imprensa, decorre um debate no Auditório da Escola Secundária, a partir das 10:00, na qual se sentam à mesa, como oradores, representantes da CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social e da Confederação Portuguesa para o Voluntariado.

Na sessão estará ainda o presidente da Câmara de Moimenta da Beira, Paulo Figueiredo, o diretor do Agrupamento de Escolas, Alcides Sarmento, e ainda o testemunho de uma voluntária (Lurdes Sá).

O debate, com o objetivo de “despertar e incentivar os jovens para a prática do voluntariado”, será moderado pela docente da escola Maria do Carmo Aires e o encerramento é da responsabilidade do vereador das Migrações, Cidadania e Igualdade, Hugo Bondoso.