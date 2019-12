O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência comemora-se anualmente a 3 de dezembro, e a GNR esteve envolvida em ações que celebram a efeméride. Em Moimenta da Beira esse envolvimento durou a manhã inteira no quartel sede do Destacamento Territorial que abrange, além de Moimenta da Beira, os concelhos de Penedono, S. João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço e Vila Nova de Paiva.

O programa comemorativo juntou cerca de 130 pessoas provenientes daqueles seis municípios e foi organizado segundo os princípios do “Programa de Apoio a Pessoas com Deficiência” (PAPcD), criado pela GNR, que visa a promoção dos direitos e garantias de condições de vida dignas às pessoas com deficiência, procurando envolver, de forma proativa, a comunidade para atender, compreender, respeitar as necessidades e diferenças de cada um, permitindo a igualdade de oportunidades, e para a prevenção de situações de negligência, violência e maus-tratos a estas pessoas.

Foi nesse âmbito que o Destacamento Territorial de Moimenta da Beira, através da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPCPC), abriu portas a todas as pessoas portadoras de deficiência dos seis concelhos que pertencem à sua zona de ação, para um programa que contou com demonstração de meios das diversas valências da GNR (Trânsito, Proteção da Natureza e Ambiente, Intervenção no âmbito da Proteção e Socorro); Atividades na Pista de Trânsito; Demonstração dos meios da Cavalaria; Demonstração dos meios cinotécnicos e lanche convívio ma finalizar.

Marcaram presença o Presidente da Câmara Municipal, José Eduardo Ferreira; o Oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial de Viseu, Tenente-Coronel Adriano Resende; além de outras individualidades e também representantes e utentes de instituições de apoio e inclusão social de pessoas com deficiência como a “Artenave”, “Pesqueira Amiga” e “Tabuaço 2000”.