Dia do Politécnico de Viseu celebrado com Música, Ciência, Homenagens e Conversa

No próximo dia 5 de novembro, quinta-feira, celebra-se mais um Dia do Politécnico de Viseu. Uma data especial, num ano memorável, em que a instituição comemora o seu 40.º aniversário. A Aula Magna recebe, a partir das 16h00, em estreia absoluta, um Concerto/Conferência com as Percussões da Orquestra Metropolitana de Lisboa. O concerto, Poslúdio em Lá Menor, é uma criação de Miguel Sobral Curado e tem a direção musical de Marco Fernandes. A conferência, sob a temática “ALTERAÇÕES GLOBAIS, abrUPtas e disrUPtivas – novos andamentos”, é proferida por Pedro Baila Antunes. Pelas 17h30 haverá lugar a um tributo da instituição a personalidades que iniciaram e fizeram a história do PV.

Mais tarde, pelas 18h30, uma conversa sobre Conhecimento, Cultura e Cidadania com António Correia de Campos, Maria Emília Brederode Santos, José Pacheco Pereira e Patrícia Portela, com moderação de Sandra Rodrigues.