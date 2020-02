DIA DA DEFESA NACIONAL 2020

O Dia da Defesa Nacional (DDN) é uma atividade de caráter obrigatório que tem como objetivo sensibilizar os jovens

de todos os géneros para as suas responsabilidades, direitos e deveres enquanto cidadãos portugueses. A estes

jovens em idade pré-profissional é apresentada a importância da Defesa Nacional, a organização das Forças

Armadas, missões e meios operacionais. São expostas também as diversas possibilidades de escolha para quem

queira prestar serviço efetivo

O Regimento de Infantaria 14 vai conduzir o DDN desde 25 de maio a 24 de setembro de 2020 nas suas instalações,

recebendo perto de 5.000 jovens dos distritos de Viseu, Guarda e Coimbra.

A comparência ao DDN é um dever militar para todos os cidadãos portugueses com mais de 18 anos de idade. Em

2020 serão convocados todos os cidadãos nascidos no ano de 2001 e a notificação será feita por edital afixado nas

câmaras municipais, juntas de freguesia, postos consulares e online