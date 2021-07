Dez detidos por tráfico de droga em Celorico da Beira, Penedono e Castelo Branco

A GNR deteve seis homens e quatro mulheres, com idades entre 23 e 51 anos, por alegado crime de tráfico de estupefacientes nos concelhos de Celorico da Beira, Penedono e Castelo Branco.

Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, os dez suspeitos foram detidos na segunda-feira, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da Guarda.

A fonte refere em comunicado hoje enviado à agência Lusa que as detenções ocorreram “no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes que decorria há cerca um ano”.

“Os militares da Guarda apuraram que os suspeitos se dedicavam à aquisição de produto estupefaciente para posterior acondicionamento, venda e distribuição ao consumidor”, lê-se na nota.

No decorrer das diligências policiais foram realizadas 15 buscas, sendo seis domiciliárias e nove em veículos.

A GNR apreendeu aos suspeitos 636 doses de canábis, 168 selos de LSD, 43 doses de cocaína, seis doses de haxixe, cinco automóveis, um motociclo, duas facas de abertura automática, 4.091 euros em numerário, seis balanças de precisão, nove telemóveis, um computador portátil e diversos objetos relacionados com o alegado tráfico de estupefacientes.

Os detidos (seis homens com idades compreendidas entre os 23 e os 51 anos e quatro mulheres com idades entre 23 e 34 anos) serão hoje presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Celorico da Beira, no distrito da Guarda, para aplicação de eventuais medidas de coação.