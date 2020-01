Detenção por condução de veículo sem habilitação legal

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, através da Esquadra de Trânsito do Comando, procedeu à detenção de um cidadão de 29 anos de idade, por condução de veículo sem habilitação legal para o efeito, interveniente num acidente de viação do qual resultou um ferido grave que foi transportado para os hospitais da universidade de Coimbra. De referir que após efetuar teste de álcool, este cidadão que não tinha habilitação legal, conduzia com a uma taxa de alcoolemia de 1.15 g/l, tendo sido elaborado ainda auto de contraordenação muito grave.

Ainda no combate aos números negros da sinistralidade rodoviária, os elementos policiais da esquadra de trânsito procederam também à detenção de um cidadão de 22 anos por condução de veículo em estado de embriaguez, acusando uma taxa de 1.42 g/l de álcool no sangue.

Foram ainda elaborados vários autos de contraordenação por estacionamento de veículos em segunda fila, ocupação de lugar adstrito a pessoas com deficiência, bem como veículos mal estacionados um pouco por toda a cidade.

A esquadra de Trânsito continuará as suas ações de fiscalização/prevenção de trânsito, para uma contribuição para a redução do número de vítimas, resultantes de acidentes rodoviários, incidindo a sua fiscalização nas temáticas do álcool e condução sem habilitação legal, não descurando os problemas de estacionamento/fluxo de trânsito na cidade de Viseu.