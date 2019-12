Detenção pela prática do crime de tráfico de estupefacientes

A Polícia de Segurança Pública de Viseu no âmbito de uma operação de combate ao tráfico/consumo de estupefacientes e prosseguindo os seus objectivos de prevenção e combate à criminalidade, no passado dia 11, pelas 13 horas, desencadeou uma operação policial, através da Esquadra de Investigação Criminal, que culminou com a detenção de um cidadão do sexo masculino, com 26 anos de idade, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Desta detenção resultou a apreensão de cerca de 401 doses de produto estupefaciente: 229 doses de Cocaína, 165 doses de Heroína e 7 doses de Haxixe, sendo ainda apreendido uma quantia considerável de dinheiro suspeito de ser resultado da atividade ilícita praticada pelo individuo e um telemóvel.

O detido foi presente hoje, dia 12 de dezembro, no Tribunal Judicial de Viseu – DIAP, para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa – Prisão Preventiva.