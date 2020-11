Detenção de indivíduo por prática do crime de tráfico de estupefacientes

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, através dos elementos da Esquadra de Investigação Criminal, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico/consumo de estupefacientes e prosseguindo os seus objetivos de prevenção e combate à criminalidade, no dia 25 do corrente mês, desencadeou uma operação policial que culminou com a detenção de um cidadão de 53 anos de idade pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.

De salientar que o suspeito já foi detido várias vezes pelo mesmo crime (tráfico de estupefacientes) recorrendo o mesmo ao abastecimento de droga na cidade do Porto para vender nesta cidade de Viseu.

Da detenção resultou na apreensão de 198 doses de Heroína, 166 doses de Cocaína, 09 doses de Liamba e 1 de Haxixe, bem como vários telemóveis e valores monetários.

A Polícia de Segurança Pública de Viseu continuará a levar a cabo este tipo de operações em prol do sentimento de segurança dos cidadãos desta cidade de Viseu.

O arguido foi presente hoje, no Tribunal Judicial de Viseu, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações diárias.