Detenção de indivíduo por posse de arma de fogo

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, no dia 24 do corrente mês, pelas 07H30, procedeu à detenção de um cidadão de 65 anos de idade por, no cumprimento de um mandado de busca numa residência, sita na cidade de Lamego, ter encontrado uma arma de fogo de calibre 6,35mm, a qual foi apreendida por o suspeito não ser possuidor de licença de uso e porte de arma de fogo ou autorização de detenção de arma de fogo no domicílio.

No decorrer das diligências foram ainda apreendidas 27 munições do mesmo calibre.

O detido foi presente, no mesmo dia, no Tribunal Judicial de Lamego.