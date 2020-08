A Polícia de Segurança Pública de Viseu, entre o dia 31 de julho e 01 de agosto do corrente ano, no âmbito da prevenção rodoviária, deteve dois cidadãos, do sexo masculino, de 19 anos de idade por condução de veículo automóvel sem habilitação legal para o efeito e por desobediência, condução de veículo automóvel com documentos e veículo apreendidos.

Os detidos foram notificados para comparecerem no Tribunal Judicial desta cidade.