Detenção de cidadão por condução de veículo automóvel

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, através da Esquadra de Trânsito, procedeu à detenção de um cidadão de 63 anos de idade por condução de veículo automóvel sob efeito de álcool, acusando uma taxa de 2.57 g/l de álcool no sangue.

O mesmo foi interveniente num acidente de viação, apenas com danos materiais.

Desde o início do corrente ano, a Esquadra de Trânsito desta Polícia, em ação de fiscalização rodoviária no combate aos números negros da sinistralidade, efetuou cinco detenções: quatro por condução de veículo sob influência de álcool e uma por desobediência à inibição de condução de veículo motorizado no período de 12H00, após detenção por condução de veículo em estado de embriaguez.