Despiste de mota causa morte a jovem de 18 anos em São João da Pesqueira

Um jovem de 18 anos morreu ontem na sequência de um despiste de mota em que embateu contra um muro em Ervedosa do Douro, no concelho de São João da Pesqueira, adiantou à Lusa fonte dos bombeiros local.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ervedosa do Douro, Manuel Fernandes, o jovem, que seguia numa mota, despistou-se contra um muro.

Após o acidente, a vítima, natural daquela localidade do distrito de Viseu, ainda chegou a ser transportada para o Hospital de Vila Real, mas faleceu a caminho, acrescentou.

O alerta foi dado às 17:00 e estiveram no local nove elementos da corporação de bombeiros local, apoiados por três viaturas.

A GNR de São João da Pesqueira também esteve no local e tomou conta da ocorrência, disse ainda.