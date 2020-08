A Quinta das Fontes, situada na freguesia de Vila Maior, concelho de S. Pedro do Sul, foi o epicentro do encontro e concurso de fotografia DESCOBRIR Vila Maior 2020 que decorreu de 14 a 16 de Agosto para captar imagens dessa freguesia, enriquecendo o seu espólio.

Tratou-se do 4º evento consecutivo do projeto “DESCOBRIR São Pedro do Sul” que habitualmente se realiza no final de Abril, época que a primavera pinta as paisagens de roxo e amarelo, como se pode constatar no livro homónimo lançado em Outubro do ano passado.

Dadas as contingências atuais, a adaptação à nova realidade foi ponderada: O número de participantes foi reduzido, mas o espectro da origem dos concorrentes foi alargado e pela 1ª vez vieram turistas fotógrafos internacionais, juntando-se ao que vieram de vários pontos do país. Uma experiência de sucesso e a repetir.

Enologia, cerveja artesanal, poesia, exposição e venda de livros, tertúlias e palestras foram as novidades que se juntaram aos já habituais momentos musicais, etnografia, atelieres e exposições de pintura, caminhadas e gastronomia regional.

Vila Maior foi “porto seguro” e os apoios locais bem-vindos. Amáveis, inexcedíveis e acolhedores foram algumas das palavras escritas pelos visitantes no livro de honra.