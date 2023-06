Descobrir o Douro de moto junta 11 motoclubes da região de Moimenta da Beira

A Câmara Municipal de Moimenta da Beira, distrito de Viseu, anunciou que no fim de semana de 08 e 09 de julho, acontece “a primeira edição do Passaporte Douro On2Wheels” em colaboração entre a CIM Douro e 11 motoclubes da região.

Segundo a nota de imprensa, em dois dias, os motards percorrem “480 quilómetros, em 19 concelhos e três patrimónios da humanidade” desafiando “os mototuristas a desfrutarem de um percurso circular pela região, com passagem e controlo em pontos de interesse”.

“Dividido em dois dias, o primeiro terá início em Sernancelhe (distrito de Viseu) e terminará em Murça (distrito de Vila Real), onde pernoitarão os motards para, no dia seguinte, seguirem viagem até Moimenta da Beira”, refere.

O documento esclarece ainda que “esta primeira edição do Passaporte Douro On2Wheels assume igualmente uma vertente solidária, revertendo grande parte das receitas arrecadadas com as inscrições para uma associação do Douro que trabalha com crianças”.