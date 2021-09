Descoberta abre portas a nova geração de medicamentos para combater vírus e parasitas

Uma equipa interdisciplinar de várias instituições científicas nacionais, liderada pela

Universidade de Coimbra (UC), descobriu e testou uma molécula com um perfil

revolucionário, que abre caminho para o desenvolvimento de um novo

antimicrobiano de largo espectro com potencial de aplicação na prevenção e

tratamento de múltiplos tipos de infeções virais, endémicas e pandémicas, e também

doenças parasitárias, como a malária.

Designada BSS730A, a molécula, que é derivada da penicilina, umas das moléculas

mais conhecidas do mundo, foi descoberta no âmbito do projeto Spiro4MALAIDS e

resulta de vários estudos realizados ao longo dos últimos nove anos pelo Grupo de

Química Orgânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de

Coimbra (FCTUC).

Coordenado pela professora Teresa Pinho e Melo, do Departamento de Química da

FCTUC, o projeto Spiro4MALAIDS tem a participação de investigadores da

Universidade de Lisboa, através do Instituto de Medicina Molecular e da Faculdade

de Farmácia, e do Instituto Universitário Egas Moniz.

Os vários ensaios pré-clínicos realizados com diferentes vírus, entre os quais o HIV

e várias estirpes do vírus da gripe (um vírus com potencial pandémico), e em

parasitas como o que provoca a malária, são muito promissores. «A molécula

apresentou uma atividade notável contra os diferentes vírus e parasitas

testados. Em concentrações muito baixas, a eficácia na inibição das infeções

atingiu os 99 por cento», revela Nuno Alves, aluno de doutoramento da FCTUC e

membro da equipa.

Os resultados obtidos, sublinha, indicam que a nova molécula «tem um

comportamento completamente diferente dos medicamentos que se

encontram no mercado. Enquanto os antivirais convencionais atuam sobre a

maquinaria do próprio vírus, a molécula BSS730A atua ao nível do hospedeiro,

promovendo uma resposta do próprio hospedeiro conta o vírus. Um

mecanismo deste tipo, para além de ter um perfil farmacoterapêutico inovador,

está muito menos sujeito ao desenvolvimento de resistências por parte dos

vírus», ou seja, clarifica, «verificou-se que a molécula mostrou ser ativa contra

estirpes multirresistentes dos mesmos vírus».

Observando os mecanismos que a molécula utiliza para exercer a sua atividade, os

investigadores acreditam que existem boas perspetivas para «inativar outros vírus

para além dos estudados. É uma molécula que poderá ter atividade para novas

ameaças virais que possam emergir no futuro, representando uma nova

geração de medicamentos antivirais e antiparasitários de largo espectro, muito

mais eficazes do que os atuais», afirma o investigador do Departamento de

Química da FCTUC, destacando ainda outra particularidade da molécula

descoberta, sobretudo ao nível da estrutura e farmacologia: «apesar de ser

proveniente da penicilina, usada no tratamento de infeções causadas por

bactérias, a BSS730A não tem qualquer atividade antibacteriana, mas sim

antiviral e antiparasitária, no caso do parasita da malária».

A equipa pretende avançar com a realização de ensaios clínicos dentro de três anos.

No entanto, para que tal se concretize, é necessário obter financiamento. «Um

projeto deste tipo requer um músculo financeiro considerável, na ordem dos

dois milhões de euros», estima Nuno Alves. Justamente com o objetivo de

angariar financiamento que permita avançar com o desenvolvimento desta

tecnologia disruptiva, está em fase de conclusão a criação de uma Startup.

Além de Teresa Pinho e Melo e Nuno Alves, a equipa do projeto inclui os

professores Nuno Taveira (Instituto Universitário Egas Moniz) e Miguel Prudêncio

(IMM da Universidade de Lisboa) e os investigadores Américo Alves (FCTUC) e Inês

Bártolo (Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa).

O projeto Spiro4MALAIDS foi recentemente distinguido no concurso “Born from

Knowledge Ideas” (BfK Ideas), na área da saúde, promovido pela Agência Nacional

da Inovação (ANI). Este concurso visa impulsionar a transferência de conhecimento

para o tecido empresarial.