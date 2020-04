Este é um momento único das nossas vidas! É tempo de ver, olhar e observar à janela! Então, porque não registar o que vemos através dela?

Apresentamos assim o nosso próximo desafio: Oliveira da minha janela!

Regista o que está ao alcance da tua janela e partilha connosco as fotografias (email: gabcomunicacao@cm-ofrades.pt) que vão dar origem a uma exposição de lugares incríveis e memórias visuais deste período de quarentena vivido por todos nós em Oliveira de Frades.

Também podes partilhar nas tuas redes sociais utilizando a seguinte hashtag, para nós vermos: #OliveiradaMinhaJanela

Será, certamente, uma troca de experiências criativa a ser exposta no Museu Municipal quando tudo isto passar, pós-pandemia COVID-19!

Para efeitos da exposição, no e-mail deverás indicar: – Nome, idade e contacto do participante; – Título e data da fotografia (em jpg); – Confirmar que concorda com a incorporação das suas fotografias no Banco de Imagens do Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal e com a sua futura utilização pela mesma!

Participa e mostra-nos como vês Oliveira da tua janela!

#Fiqueemcasa #OliveiradaMinhaJanela