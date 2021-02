Deputados do PSD lamentam encerramento de mais uma extensão de saúde em Tondela

Os deputados do PSD eleitos por Viseu lamentaram hoje o encerramento de mais uma extensão de saúde no concelho de Tondela, na vila de Lajeosa do Dão, por alegada “ineficiente gestão de recursos humanos”.

Segundo os deputados Carla Borges, Fernando Ruas, Pedro Alves e António Lima Costa, a extensão de saúde da Lajeosa do Dão, integrada na Unidade de Saúde Familiar Cândido Figueiredo, encerrou “de forma inesperada” no dia 01 de fevereiro, devido à reforma de uma funcionária administrativa, “que não foi substituída atempadamente”.

“Esta importante unidade de saúde serve uma população de cerca de 1.940 habitantes e está localizada estrategicamente na sede da freguesia. Tratando-se de uma das cinco vilas do concelho de Tondela, o seu funcionamento é fundamental no acesso a cuidados de saúde primários por parte de uma população idosa, com um elevado número de agregados familiares com necessidades socioeconómicas”, alertam.

Os deputados sociais-democratas lembram que, “infelizmente, não se trata de uma situação isolada”, uma vez que, recentemente, encerrou também a extensão de saúde do Caramulo e, em 2015, a de São João do Monte.

“E é neste contexto de encerramentos sistemáticos por falta de assistentes operacionais ou administrativos que, desde o dia 01 de fevereiro, em pleno pico pandémico, os utentes desta unidade de saúde (Lajeosa do Dão), são obrigados a deslocarem-se à extensão de saúde de Canas de Santa Maria”, acrescentam.

Neste âmbito, os deputados perguntaram ao Governo “para quando a reabertura das extensões da Lajeosa do Dão, do Caramulo e de São João do Monte” e em que moldes tal acontecerá.