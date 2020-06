Deputados do PSD de Viseu lamentam deslocalização de helicóptero do INEM para Loures

Os deputados do PSD eleitos por Viseu lamentaram ontem a decisão do Governo de deslocar para Loures o helicóptero do INEM, considerando que “é mais uma demonstração da forma ligeira” como tem lidado com o interior do país.

Numa pergunta endereçada à ministra da Saúde, Pedro Alves, Fernando Ruas, Carla Borges e António Lima Costa lembram que o helicóptero estava “temporariamente localizado em Viseu”, por o heliporto da base de Santa Comba Dão não ter reunidas as condições técnicas para garantir a segurança nos processos de aproximação e descolagem.

“Passados oito meses desta medida temporária, quando o normal seria o regresso à base de Santa Comba Dão, o Governo, envergonhada e unilateralmente, decide deslocar o helicóptero do INEM para Loures, fundamentando a decisão nos constrangimentos causados a uma entidade privada que ocupava um hangar no aeródromo de Viseu”, criticam.

Na opinião dos deputados sociais-democratas, “não sendo novidade as desculpas do Governo para justificar a negligência ou as más opções políticas em matéria de saúde nesta região”, esta decisão é “incompreensível e até uma afronta”.

“Trata-se de uma decisão que pode colocar em risco vidas humanas. Não há, portanto, argumento de qualquer natureza que justifique um erro desta dimensão”, alertam.

Os deputados defendem que “cabe ao Governo o dever de garantir uma igualdade no acesso aos cuidados de saúde a todos os cidadãos portugueses”, sendo que, “com esta lamentável decisão, o Governo não só colocará em risco vidas humanas pelo aumento do tempo na assistência, como aumentará os custos das deslocações dos helicópteros”.

Neste âmbito, perguntam à ministra se “o helicóptero do INEM voltará a operar a partir do heliporto de Santa Comba Dão” e, caso a resposta seja negativa, “qual a alternativa encontrada para substituir a base de helicópteros do INEM na região”.

“Ao longo do hiato de oito meses do reposicionamento temporário do helicóptero do INEM no aeródromo de Viseu, que iniciativas tomou o Governo para garantir que o heliporto de Santa Comba Dão ficaria operacional? Percebendo que tal não seria possível, como não foi, que iniciativas tomou para que fosse prorrogada a permanência do helicóptero em Viseu?”, questionam também.