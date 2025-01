Depois do sucesso de “Apneia”, Tatiana Duarte apresenta “Mal que me fazes”

Depois do sucesso de “Apneia”, que passou nas principais rádios nacionais e ainda faz parte da banda sonora da novela “A Fazenda” da TVI, a artista Tatiana Duarte está de volta com um novo single: “Mal Que Me Fazes”.

Neste seu mais recente trabalho, Tatiana Duarte apresenta uma mistura de intensidade emocional e energia pop. “Mal Que Me Fazes” explora a complexidade de um relacionamento tóxico, onde a provocação se transforma num vício difícil de escapar. A canção narra a história de dois amantes que, apesar do fim, permanecem presos num ciclo de manipulação emocional, tentando mostrar que estão bem separados, mas alimentando-se mutuamente de reações e sentimentos.

O contraste entre o profundo storytelling e um refrão dançável proporciona uma experiência única o ouvinte. Enquanto a dor e os conflitos se instalam, a batida contagiante é bastante convidativa para a dança, refletindo a própria dualidade deste amor complicador.

“Mal que me fazes” pretende assim dar continuidade à ainda breve carreira musical da artista, mas que já conta com o devido reconhecimento na indústria.

O tema já está disponível em todas as plataformas digitais. O videoclip foi gravado no Musa de Marvila.