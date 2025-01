Departamento de Engenharia Eletrotécnica desenvolve Equipamentos Técnicos

O Departamento de Engenharia Eletrotécnica da Escola Superior de

Tecnologia e Gestão de Viseu (IPV), tem reafirmado o seu compromisso com a

inovação e a eficiência ao utilizar os seus conhecimentos técnicos

especializados e experiência prática para projetar, desenvolver e construir

equipamentos essenciais para a formação nos diversos cursos que dispõe.

Essa iniciativa permitiu não apenas a redução muito significativa dos custos

associados à aquisição de equipamentos no mercado, mas também a

personalização de soluções alinhadas às necessidades específicas dos

estudantes, professores e sobretudo do tecido empresarial.

Entre os projetos desenvolvidos destacam-se:

Sistemas de Ensino de Energias Renováveis: Equipamentos inovadores que

permitem a simulação e análise de sistemas de energia limpa, capacitando os

alunos com conhecimentos teóricos e práticos sobre fontes renováveis.

permitem a simulação e análise de sistemas de energia limpa, capacitando os alunos com conhecimentos teóricos e práticos sobre fontes renováveis. Sistemas de Ensino de Cargas: Equipamentos que ajudam a compreender

melhor os princípios de diferentes cargas do sistema elétrico.

melhor os princípios de diferentes cargas do sistema elétrico. Sistemas de Medição e Análise de Energia Elétrica: Equipamentos que

oferecem precisão e confiabilidade para estudar o consumo, eficiência e

qualidade da energia elétrica.

oferecem precisão e confiabilidade para estudar o consumo, eficiência e qualidade da energia elétrica. Sistemas de Ensino de Autómatos: Equipamentos voltados para a automação

industrial, essenciais para os cursos que formam futuros especialistas na área.

industrial, essenciais para os cursos que formam futuros especialistas na área. Sistemas de Ensino de Transformadores: Equipamentos que permitem a

compreensão aprofundada dos conceitos relacionados à transformação e

medição de energia elétrica em sistemas de potência.

Além de representar uma economia muito considerável para a instituição, o

desenvolvimento desses equipamentos destaca a capacidade técnica dos

colaboradores, que aliam criatividade e inovação para criar soluções adaptadas

às necessidades do ensino superior.

Segundo os responsáveis pelo desenvolvimento dos equipamentos, estes

sistemas de ensino também se destacam pela sua durabilidade, versatilidade e

alinhamento com as tendências mais recentes da engenharia eletrotécnica,

garantindo que os estudantes tenham acesso a ferramentas que os formem

para situações reais de trabalho.

Esta iniciativa reafirma o compromisso do Departamento de Engenharia

Eletrotécnica em formar profissionais de excelência, consolidando a sua

posição como uma referência preferencial para empresas que procuram captar

recursos humanos altamente qualificados e preparados para enfrentar os

desafios do mercado.