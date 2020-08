Deloitte abre candidaturas ao Programa BrightStart no Instituto Politécnico de Viseu

Estão abertas, até 27 de agosto, as inscrições à edição de 2020 do BrightStart da Deloitte, um programa de aceleração de competências na área das tecnologias informáticas que, em colaboração com o Instituto Politécnico de Viseu (IPV), permite aos estudantes finalistas do ensino secundário e profissional adquirirem, enquanto estudam, conhecimentos e competências práticas em ambiente real de trabalho, preparando-os para a vida profissional.

O BrightStart representa uma oportunidade para os jovens estudantes desenvolverem competências-chave na sua futura área de trabalho, colaborando com as equipas de especialistas da Deloitte.

Rui Vaz, sócio da Deloitte, explica que: “este ano, apesar da crise pandémica, decidimos renovar o nosso compromisso com o IPV para a formação de jovens talentos, contribuindo para o aumento de quadros altamente especializados na área tecnológica, através da partilha de conhecimento entre os profissionais da nossa consultora e os estudantes”.

A participação no BrightStart inclui a atribuição de uma bolsa de estudo suportada pela Deloitte, incluindo a propina de frequência de curso. O programa tem duração de 5 anos durante os quais os alunos irão completar um Curso Técnico Superior Profissional na área das tecnologias informáticas e terão oportunidade de trabalhar em ambiente real de trabalho, estando esta experiência profissional alinhada com o calendário académico.

As candidaturas podem ser realizadas online, em http://www.estgv.ipv.pt/candidaturas, selecionando o curso Desenvolvimento para a Web e Dispositivos Móveis, ou presencialmente, nos serviços académicos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu. Para mais informações sobre o BrightStart consulte www.deloitte.com/pt ou http://www.estgv.ipv.pt/candidaturas.