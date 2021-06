Defesa Joel Monteiro deixa plantel do Académico de Viseu

O defesa lateral direito Joel Monteiro vai abandonar o plantel do Académico de Viseu, que disputará a época 2021/22 na II Liga de futebol, anunciou hoje o jogador, de 30 anos.

“Termina hoje a minha ligação ao Académico”, escreveu o atleta, aproveitando para “agradecer ao grupo por tudo” o que foi conquistado esta temporada, acrescentando que, em breve, informará onde vai continuar a carreira.

No Académico de Viseu, Joel Monteiro alinhou em 28 jogos oficiais pelo clube.

Depois de Ricardo Fernandes, já confirmado como reforço para a baliza do Santa Clara, da I Liga, Joel Monteiro é o segundo jogador de saída do plantel do Académico de Viseu.

O Académico de Viseu já informou que vai iniciar os trabalhos de pre-época na segunda-feira, 29 de junho, com a realização dos habituais exames médicos ao plantel.