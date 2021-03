Nelas – Decorrem a bom ritmo as obras de construção do novo canil municipal

Prosseguem os trabalhos de construção do novo Canil Municipal de Nelas, oficialmente denominado “CRO – Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia”, localizado no sítio da Longra, junto à estrada antiga (agora requalificada) entre Nelas e Carvalhal Redondo. Esta infraestrutura, cujo investimento não será inferior a 115.000€, tem a comparticipação da Direção Regional das Autarquias Locais através de Contrato Programa até ao montante máximo de 50.000€, vai dispor de um edifício administrativo, de uma zona de alojamento de animais, de um gabinete veterinário equipado com tudo o necessário para o tratamento e bem-estar animal e de uma zona de atendimento ao público, sendo previsível que a conclusão das obras ocorra até ao final do mês de abril do corrente ano.