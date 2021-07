“De Volta à Praça”: o Circo fora de portas chega a Cinfães a 25 de Julho

“De Volta à Praça”, o projecto saltimbanco que une as grandes empresas artísticas do Coliseu do Porto Ageas e do Teatro Nacional São João, percorre o Norte do País em espectáculos e oficinas de marionetas para, em tempo de desconfinamento, encher a praça, devolvendo a rua às gentes e as brincadeiras às crianças, chegando a Cinfães a 25 de Julho.

O programa reúne talentos do Circo do Coliseu do Porto Ageas, a companhia de Teatro A Palmilha Dentada e a Erva Daninha para apresentar as novas tendências do circo com o humor e atrevimento do café-teatro. O Circo do Coliseu aventura-se fora da casa-mãe para recuperar a tradução itinerante do circo, montando tenda nas praças de várias cidades para apresentar uma parte do espectáculo de Circo do Coliseu 2020, numa versão para a estrada que mantém todas as características distintivas, nomeadamente, o cruzamento entre o circo tradicional e o contemporâneo, um mimo no papel de mestre-de-cerimónias e uma banda-sonora original interpretada ao vivo por uma orquestra dirigida pelo maestro André Lousada.

Aos espectadores mais jovens será entregue um exemplar do programa-jogo Circo Coliseu Porto Ageas criado em 2020, para garantir que os mais pequenos levam a magia do Circo para casa, e um kit com jogos desenhados em parceria com o Balleteatro para educar e sensibilizar para a arte circense.

Por sua vez, o Teatro da Palmilha Dentada apresenta a mais recente criação, “Circlus”, no formato que primeiro lhe granjeou fama: o café-teatro. Unindo temas do circo, música e humor, o espectáculo é para toda a família. Já a Erva Daninha apresenta “Rasto”, um espectáculo entre a dança e a acrobacia que usa o arrojo de um tractor como elemento cenográfico, um adereço invulgar para uma apresentação poética que quer pensar a relação entre o corpo e a máquina mas também a forma como o rural e o urbano estão ligados, entre paisagens e imaginário.

Em cada uma das cidades da itinerância, as apresentações serão acompanhadas por oficinas de circo e marionetas destinadas a todos os curiosos e interessados. Com o pretexto da familiarização com as técnicas destas artes de inventar e contar histórias, as oficinas estão pensadas para explorar as narrativas e tradições orais de cada uma das cidades que acolhem o projecto, numa lógica de activação e valorização da identidade e especificidade das populações.

O programa é co-financiado pelo Programa Operacional Regional do Norte (NORTE 2020), Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). O acesso aos espectáculos é gratuito, mas sujeito à lotação disponível. Recomenda-se a reserva de bilhete para bilheteira@devoltaapraca.pt

Locais de Apresentação:

Porto – 9, 16 e 18 de Julho – Casa das Artes

Arcos de Valdevez – 10 de Julho e 1 de Agosto – Jardim dos Centenários

Cinfães – 24 e 25 de Julho – Jardim da Quinta dos Paçais

Celorico de Basto – 7 e 8 de Agosto – Praça Albino Alves Pereira

Mondim de Basto – 4, 28 de Agosto e 4 de Setembro – Campo Polidesportivo da Zona Verde

Santo Tirso – 13, 14 e 15 de Agosto – Parque Urbano Sara Moreira

Cabeceiras de Basto – 20, 21 e 22 de Agosto – Parque do Mosteiro, S. Miguel de Refojos

Paços de Ferreira – 4 e 5 de Setembro – Parque Urbano

Marco de Canaveses – 11 e 12 de Setembro – Jardim Municipal

Porto – encerramento – 17, 18 e 19 de Setembro – Casa das Artes