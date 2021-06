Datas de validade dos produtos alimentares

Já deitou fora algum produto alimentar que tenha passado a validade? Será que esse

produto estava mesmo “fora de prazo”? Podemos ajudá-lo a perceber.

As embalagens dos alimentos têm impressa a data de validade do produto, mas esta data não

é sempre igual. Existem 3 designações diferentes para as datas de validade: “consumir até:”,

“consumir de preferência antes de:” e “consumir de preferência antes do fim de:”.

A designação “consumir até:” é encontrada nos produtos mais perecíveis como, por exemplo,

a carne ou peixe fresco embalado e o queijo fresco. Mostra que, após a data indicada, o

produto não deve ser consumido, pois pode apresentar algum risco para a saúde.

Já a expressão “consumir de preferência antes de:” está representada em produtos como

massa, azeite ou cereais, que são menos perecíveis. É apresentada pelo dia, mês e ano e

podemos consumir estes produtos depois da data, desde que sejam respeitadas as regras

indicadas na embalagem para uma correta conservação.

“Consumir de preferência antes do fim de:” é aplicada a produtos com uma grande

durabilidade como conservas e congelados. Contém apenas a descrição do mês e ano e

também as podemos consumir depois da data indicada se tivermos cumprido as regras de

conservação.

Assim, com pequenos gestos, como interpretar corretamente as datas de validade dos

alimentos, podemos evitar que alimentos em boas condições de consumo acabem no lixo!

Atualmente, estima-se que 1/3 de toda a comida produzida no mundo é desperdiçada.

O desperdício alimentar está a crescer diariamente e tem consequências a nível ambiental,

social e económico cada vez maiores. Vamos combater o desperdício alimentar!

