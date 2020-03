Dança dos Cus é candidata às 7 Maravilhas da Cultura Popular

A Câmara Municipal de Carregal do Sal, em articulação com a Associação do Carnaval de Cabanas de Viriato, candidatou a Dança dos Cus ao Concurso “7 Maravilhas da Cultura Popular”.

Dança dos Cus – A tradição surgiu por alturas do Carnaval de 1865, quando um grupo de teatro existente em Cabanas de Viriato levou a cena uma peça com tal sucesso que terminou na rua com grande animação do público e dos artistas. Foi então improvisada uma valsa pelo músico Ricardo Gonçalves e assim nasceu uma dança que terminou ao romper do dia de segunda-feira Gorda. Decidiu-se, então, que este dia passaria a ser mais um dia de Carnaval, o que se mantém até hoje.

Em 1872, com a fundação da Sociedade Filarmónica de Cabanas de Viriato, foi composta por José Gonçalves Júnior (irmão de Ricardo Gonçalves), uma valsa para que a banda a pudesse executar, valsa que ainda hoje se mantém intrinsecamente ligada a uma dança inicialmente designada por “Contradança”, mais tarde por “Dança Grande” e hoje conhecida por “Dança dos Cus”.

Ininterruptamente, desde 1865, a “Dança dos Cus” traduz um evento invulgar que sai à rua por alturas do Carnaval, marcando um acontecimento insólito, mas fascinante e divertido. Duas imensas filas intermináveis vão percorrendo as ruas de Cabanas de Viriato e ao terceiro compasso da monocórdica valsa, juntam-se os pares ao meio da rua para, após dois passos de dança, baterem com os “traseiros”.

A genuinidade desta dança e a estranha e repetitiva música conduzem os participantes num desfile ritmado que percorre as ruas da vila.

Mas a “Dança dos Cus” extravasou o contexto carnavalesco. Ela assume-se como um elo de união entre os cabanenses residentes e os espalhados pelo mundo e um fator de identidade de um povo e de uma região. De tal maneira que em qualquer circunstância mais ou menos festiva, de forma mais ou menos formal, onde existam cabanenses, a sua presença é obrigatória.

Por isso, a Câmara Municipal e a Associação do Carnaval decidiram inscrever a peculiar Dança dos Cus no Concurso 7 Maravilhas de Portugal.

E, cabe, agora, ao Painel de Especialistas efetuar a primeira seleção dos patrimónios candidatos, reduzindo a lista para 21 num processo que decorre entre março e abril de 2020.