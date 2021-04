Dalila Dias e Luís André, oradores em festival (online) que vai debater interior do país, dias 9 e 10 de abril

Dalila Dias, como Coordenadora da Rede de Aldeias Históricas de Portugal, e Luís André Sá, como Diretor do Planalto – Festival das Artes, ambos de Moimenta da Beira, são oradores convidados do festival “Descobre o Teu Interior” que vai debater o interior do país e dar visibilidade às comunidades que o compõem. A Dalila Dias intervém no dia 10 de abril no painel “O novo turismo interno”, a partir das 10h30, e o Luís André intervém também no mesmo dia, mas no painel “Desenhar o futuro do interior”, a partir das 16h30.

O evento, totalmente digital, que representa um conjunto de pessoas, do norte ao sul do país, das cidades às aldeias, das serras às planícies, de todas as cores políticas, acontecerá nos dias 9 e 10 de abril, e vai contar com as presenças da Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, do Presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e muitos mais participantes, num total de mais de 20 oradores, entre os quais Adolfo Mesquita Mendes, Joana Mortágua, Pedro Delgado Alves, João Teixeira Lopes, Margarida Pinto Correia, Rui Horta, Afonso Cruz, Francisco Ferreira.

PROGRAMA

9 abril

11h00

Abertura

11h30

O estado do interior atualmente

Adolfo Mesquita Nunes, Joana Mortágua e Pedro Delgado Alves

15h00

As consequências da pandemia para o interior

André Tomé, Isabel Ferreira e João Teixeira Lopes

16h30

A cultura do interior

Magda Henriques, Maria João Pires e Rui Horta

18h00

O interior visto pelas novas gerações

Carolina Garfo, Lara Seixo Rodrigues e Miguel Atalaia

10 abril

10h30

O novo turismo interno

Cristina Siza Vieira, Dalila Dias e Luís Araújo

12h00

A resiliência do interior

Carlos Miguel, Francisco Ferreira e Margarida Pinto Correia

15h00

A cultura e a educação

Afonso Cruz e Ana Costa Freitas

16h30

Desenhar o futuro do interior

Catarina Valença Gonçalves, Luis André Sá e Sara Barriga Brighenti

18h00

Encerramento com Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial

Mais informações (aqui)