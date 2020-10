Cursos livres de línguas no Politécnico de Viseu

Estão a decorrer até ao próximo domingo, dia 18 de outubro, candidaturas a cursos livres de línguas promovidos pelo Politécnico de Viseu (PV). Alemão, espanhol, inglês, italiano e mandarim são os idiomas dos cursos que vão funcionar em horário laboral e pós-laboral e que se destinam a alumni, alunos, docentes e colaboradores da instituição. Mais informações podem ser obtidas através do Serviço de Inserção na Vida Ativa pelo e-mail siva@sc.ipv.pt ou 232 480 763.

Com esta iniciativa, pretende-se propiciar a capacitação de competências complementares à comunidade do PV, através da aprendizagem e desenvolvimento de conhecimentos de outros idiomas, ferramentas indispensáveis no contexto global que vivemos e na aposta clara da instituição na internacionalização.

Os cursos decorrem de 26 de outubro de 2020 a 19 de fevereiro de 2021.