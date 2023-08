Cursos da Escola Superior de Saúde de Viseu acreditados pelo período máximo

A licenciatura de Enfermagem e sete cursos de mestrado da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viseu (IPV) foram acreditados pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior pelo período máximo de vigência (seis anos).

Segundo o IPV, além da licenciatura de Enfermagem, foram acreditados os cursos de mestrado Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica, Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, Enfermagem Médico-Cirúrgica: área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica, Enfermagem Comunitária: área de Enfermagem de Saúde Familiar, Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, Enfermagem Comunitária: área de Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública e Enfermagem de Reabilitação.

O IPV frisou que a sua escola de saúde “é hoje uma referência a nível regional, nacional e internacional, não só pelos serviços que presta com as múltiplas instituições parceiras, mas pela qualidade do ensino ministrado, cujo reconhecimento resulta do testemunho dos diversos profissionais em exercício em Portugal e por toda a Europa”.