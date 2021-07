Curso de árbitros de Futebol e Futsal na AFV

“A arbitragem é nos dias de hoje uma atividade que atrai os jovens pela perspetiva de carreira e poderem conciliar a prática desportiva com a formação académica ou laboral. O jovem adquire na arbitragem competências, que os pais apoiam, como a responsabilidade, disciplina, organização, compromisso e trabalho em equipa.

Muitos jovens praticantes da modalidade optam pela arbitragem mantendo-se no desporto que gostam e com perspetivas aliciantes de poderem pisar palcos e serem intervenientes em espetáculos desportivos que como atletas nunca o iriam ser.

As inscrições são realizadas na página da AF Viseu na internet. O curso é gratuito. A idade mínima para a inscrição são 14 anos.”