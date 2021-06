“Cultura, Território e Desenvolvimento – Estruturas de Criatividade” dias 1 e 2 de julho, na Covilhã

A Conferência Internacional, promovida pela Direção Regional de Cultura do Centro, decorre no espaço New Hand Lab e conta com o apoio da Turismo Centro de Portugal e do Município da Covilhã.

A sessão de abertura, no primeiro dia, às 09h30, será presidida pela Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural que será acompanhada nesta sessão pela Diretora Regional de Cultura do Centro, pelo Presidente da Turismo Centro de Portugal, pela Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e pelo Presidente da Câmara Municipal da Covilhã.

O programa conta com os melhores exemplos de experiências e boas práticas na afirmação da cultura como pilar das estratégias de desenvolvimento territorial e societal, e será organizado entre keynotes, painéis de discussão e sessões de trabalho. Temas como a gestão de territórios e espaços criativos, a participação das comunidades nas práticas artísticas, a pegada ecológica das estruturas e das ações culturais, a relação entre a cultura e a educação, ou a gestão de centros criativos no pós pandemia, serão debatidos entre alguns dos principais agentes e organismos de referência em Portugal e na Europa.