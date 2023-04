Cultura do Centro inicia projeto-piloto sobre planos municipais de Cultura e Educação

A Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC) vai iniciar, na quarta-feira, em Cantanhede, no distrito de Coimbra, um projeto-piloto relacionado com a formação de equipas para elaboração de Planos Estratégicos Municipais de Cultura e Educação.

Segundo a DRCC, o seminário de abertura do projeto-piloto Planos Estratégicos Municipais de Cultura e Educação (PEMCE), está agendado para as 14:30, para o auditório do Centro Paroquial de São Pedro, em Cantanhede.

A sessão de trabalho dá início ao programa de formação que vai decorrer na região Centro até ao mês de julho.

“Findo o projeto-piloto na Região Centro, esta ação de formação será posteriormente alargada a outras regiões do país”, adianta a fonte em comunicado hoje enviado à agência Lusa.

A DRCC, em parceria com o Plano Nacional das Artes, está a desenvolver um projeto-piloto, pioneiro no país, dirigido aos municípios da Região Centro, sobre Planos Estratégicos Municipais de Cultura e Educação, “um novo instrumento de gestão que visa aliar, em termos de políticas públicas, estas duas áreas centrais de governação”.

“O projeto-piloto teve início em 2022 com a elaboração do primeiro guia teórico e conceptual sobre a missão e natureza deste instrumento de gestão e as metodologias necessárias ao seu desenvolvimento e implementação, pretendendo-se na segunda fase realizar uma formação-ação que vai envolver os técnicos municipais das áreas da cultura e da educação”, acrescenta.

Segundo a nota, ao projeto-piloto aderiram todos os municípios das comunidades intermunicipais (CIM) da Beira Baixa, das Beiras e Serra da Estrela, da Região de Coimbra, da Região de Leiria e da Região Viseu Dão Lafões, num total de 55 municípios.

A iniciativa envolve mais de 150 técnicos municipais que, ao longo de três meses, “vão analisar e explorar os Planos Estratégicos Municipais de Cultura e Educação e receber formação sobre as respetivas metodologias de implementação”.

“Com um modelo de trabalho participativo e reflexivo, a formação decorre de forma presencial e digital e procura, entre outros objetivos, sublinhar o papel do poder local na implementação de políticas culturais e na transformação do seu tecido cultural, refletir sobre a importância de instrumentos de gestão para a cultura e para educação e explorar o potencial e as metodologias inerentes à criação e implementação de Planos Estratégicos Municipais de Cultura e Educação”, refere a DRCC.

O projeto tem coordenação técnica e científica do Observatório de Políticas de Ciência, Comunicação e Cultura, do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, da Universidade do Minho, sendo os custos de formação dos técnicos municipais assumidos pelas Comunidades Intermunicipais envolvidas.