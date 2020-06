Cuca Roseta no espetáculo Portugal à Janela em Trio Eletrico a 23, Cortejo do Cumprimento da Promessa a São João Baptista a 24 de Junho e Vildemoinhos a Aldeia Mais bonita de Portugal

Cumprimento da Promessa:

Em 2020, o cortejo das Cavalhadas de Vildemoinhos é Finalista Regional das 7 Maravilhas da Cultura Popular e contamos com o apoio de toda a comunidade a partir de 28 de Junho, para ajudar as Cavalhadas de Vildemoinhos a chegar à final das 7 Maravilhas.

Este ano, face à pandemia que vivemos, cancelámos o tradicional cortejo das Cavalhadas e apesar da difícil decisão, sabemos que tomámos mais acertada. No entanto, apesar do cortejo não se realizar, vamos cumprir a tradição da Promessa a São João Batista.

A 24 de junho, reinventamo-nos e proporcionaremos aos mais de 10.000 seguidores das Cavalhadas de Vildemoinhos espalhados pelo mundo, que possam assistir em direto, no site cavalhadasdevilodemoinhos.pt e nas redes sociais https://www.facebook.com/ cavalhadasdevildemoinhos1652/ ao cortejo, rumo à Capela de São João da Carreira do Alferes, Mordomos e Moleiro, nos seus cavalos, hasteando as suas bandeiras e cumprindo a emocional promessa de três voltas à Capela.

Uma emissão única e história, a partir das 9h que contará a história, a tradição e as histórias de 368 anos das Cavalhadas de Vildemoinhos.

Cuca Roseta Portugal à Janela, 23 de Junho

A 23 de Junho, não sendo permitida a tradicional noite de São João, teremos a Cuca Roseta no espetáculo Portugal à Janela, em Trio Eletrico, que irá percorrer as ruas de Viseu (19h às 20h) e as ruas de Vildemoinhos (21.30h às 23h) permitindo viver a noite de São João na segurança das suas casas, varandas e janelas.

Vildemoinhos a Aldeia Mais bonita de Portugal

Mas apelamos a que se juntem às Cavalhadas no projecto “Vildemoinhos, a aldeia mais bonita de Portugal” com demonstrações do amor, do brio e da vaidade trambela quando o Alferes, os Mordomos e o Moleiro regressarem

a Vildemoinhos, depois de cumprirem a nossa promessa em S. João da Carreira.

Vamos recebê-los com toda a dignidade, honra e gratidão!

Para isso, pedimos a todas as Trambelas e a todos os Trambelos que nos unamos com palmas, flores e saudações mas também com as colchas nas janelas e varandas, passadeiras de flores e vasos a enfeitarem as ruas, para mostrarmos ao mundo que Vildemoinhos é a aldeia mais bonita de Portugal.

Percursos Cuca Roseta

Pavilhão Cavalhadas – Vildemoinhos

Rotunda Carlos Lopes

Rua Almirante Afonso Cerqueira

Avenida Alberto Sampaio

Chafariz do Rossio

Praça da Republica

Av. Dr. Antonio Jose De Almeida

Rotunda Cibernética

Avenida Capitão Homem Ribeiro

Campo de Viriato

Av. Emidio Navarro

Largo Sto Antonio

Av. Capitão Silva Pereira

Rua Alexandre Lobo

Rua da Vitoria

Chafariz do rossio

Praça da República

Av. Alberto Sampaio

Rua Almirante Afonso Cerqueira

Praça Carlos Lopes

Rua Campo dos Trambelos (PAVILHÃO DAS CAVALHADAS DE VILDEMOINHOS)

PAVILHÃO DAS CAVALHADAS DE VILDEMOINHOS

Avenida Cidade Aveiro

Rua Carlos Lopes

Largo Capitão Almeida Moreira

Rua dos Trambelos

Rua Campo dos Trambelos

Percurso Cortejo Cumprimento da Promessa

Itinerário

Pavilhão Cavalhadas – Vildemoinhos » Rotunda Carlos Lopes

Rua Almirante Afonso Cerqueira

Avenida Alberto Sampaio

Chafariz do Rossio

Avenida 25 Abril

Avenida Calouste Gulbenkian

Rua Alexandre Herculano

Rua D. António Martins (PSP)

Largo Sta. Cristina

Rua 5 Outubro

Nacional 2 – Estrada da Circunvalação

Rotunda Feira – Homenagem a Hilário

Nacional 229 – Estrada São João da Carreira

Rua da Capela de São João da Carreira

Nacional 229 Viseu

Estrada Nova circunvalação Abraveses

Rotunda Praça de Grão Vasco

Estrada nova da circunvalação Abraveses

Rua nova Salgueiro

Rotunda Avenida da Europa

Avenida Europa sentido Viseu

Rotunda Cibernética

Avenida Capitão Homem Ribeiro

Estrada a Circunvalação

Rotunda Carlos Lopes

Avenida Cidade Aveiro

Rua Carlos Lopes

Largo da Largo Capitão Almeida Moreira (Capela de Vildemoinhos)