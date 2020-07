CTT COM NOVAS LINHAS DE APOIO AO CLIENTE

Os CTT – Correios de Portugal simplificaram os canais de apoio ao cliente, com o objetivo de tornar mais eficientes os seus serviços.

Esta reorganização dos canais, que está em vigor desde 1 de julho, visa facilitar o contacto e estimular os serviços de self-care disponibilizados nos canais digitais CTT. Esta iniciativa segue a estratégia de comunicação que privilegia a marca CTT como canal único de comunicação.

O canal voz passa a disponibilizar 2 linhas telefónicas dedicadas por segmento de cliente e com um horário uniformizado, permitindo um atendimento mais direcionado e especializado: Linha Serviços de Correio e Expresso para o cliente particular e Linha Serviços Empresariais para as empresas.

Os clientes particulares têm agora um número com prefixo 21 (21 047 16 16), disponível nos dias úteis das 8h30 às 19h30, tendo o preço de uma chamada para a rede fixa. Através desta linha os clientes podem pedir informações sobre enviar e receber Correio, sobre soluções de poupança, seguros e transferência, sobre produtos e serviços de filatelia, sobre o ViaCTT e a sua caixa digital e ainda outros assuntos.

Já os clientes empresariais têm agora um único número 707, para todos os serviços empresarias (707 200 115). A linha está disponível nos dias úteis das 8h30 às 19h30, onde os clientes empresariais, com e sem contrato, podem solicitar marcação de serviços, seguir ou alterar encomendas, solicitar informações sobre novos produtos e serviços, esclarecimentos sobre faturação e outros assuntos.

A Linha de Apoio ao Cliente Payshop passou a ter um novo posicionamento e um novo nome: Linha Serviços de Pagamento (707 100 174) onde se inclui o Serviço de Cobrança de Portagens que anteriormente estava integrado na Linha CTT. Esta linha está disponível das 8h30 às 19h30 e deve ser utilizada para informações sobre os produtos e serviços de cobrança de Portagens e para informações sobre Payshop.

A reorganização dos canais de apoio ao cliente passa também por melhorar a experiência do cliente no canal escrito. Os CTT irão implementar brevemente um formulário único e inteligente disponível em ctt.pt.