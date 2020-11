Critical Software inaugura novo escritório em Viseu

O Presidente do Município de Viseu, António Almeida Henriques, e Gonçalo Quadros, Chairman da Critical Software, inauguram esta sexta-feira o novo escritório da tecnológica, situado na incubadora Vissaium XXI.

Recorde-se que a Critical Software abriu um primeiro centro de engenharia em Viseu há dois anos, em 2018, com pouco mais de 20 colaboradores. A empresa escolheu a cidade de Viriato face à existência de pessoas qualificadas e com “a cultura” da Critical Software, para além das “relações fortes com instituições de ensino” da cidade.

Desde essa altura, a tecnológica duplicou o número de colaboradores em Viseu, contando neste momento com cerca de 50 pessoas. O novo espaço permitirá à empresa crescer na região e atingir os 70 colaboradores. Saliente-se que o perfil das pessoas que colaboram com a Critical Software está, sobretudo, ligado à Engenharia. Estes colaboradores desenvolvem projetos em indústrias tão diversas como os sectores Ferroviário, da Defesa ou o Energético.

A Critical Software nasceu em 1998, em Coimbra, sendo uma empresa especializada em serviços para o suporte de sistemas críticos orientados à segurança e ao negócio das empresas, que tem trabalhado em setores como o automóvel, a aeronáutica, o espaço ou a defesa.