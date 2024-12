Recentemente as crianças do ensino pré-escolar e do 1o ciclo do concelho visitaram a

Casa do Pai Natal, onde tiveram a oportunidade de entregar as suas cartas e passear no

foguetão do Polo Norte.

Chegaram radiantes a este mundo encantado, onde foram recebidos de forma especial e

calorosa pela Vereadora, Elisa Ferraz de Oliveira e pelo Pai Natal.

As surpresas foram várias e fizeram os nossos pequenos ainda mais felizes!