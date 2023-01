Crianças brincam às profissões em Lamego

O município de Lamego e o projeto Lamego Com_tigo promovem este mês a iniciativa “Escolher a Brincar – Feira das Profissões”, destinada às crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico.

Entre os dias 17 e 19, o Centro Multiúsos será palco de “atividades divertidas e pedagógicas, desenhadas com base no conceito de edutainment (educação + entretenimento)”.

“Estes conteúdos acompanham os programas escolares e ensinam aos mais pequenos valores e regras de cidadania, ajudando-as a viver em sociedade de forma saudável”, explica a autarquia.

As crianças poderão experimentar profissões como as de cozinheiro, veterinário, mecânico, médico, enfermeiro, lojista, cabeleireiro, militar, técnico da proteção civil e bombeiro.