Crianças a banhos cuidados redobrados

Com as férias chega o merecido descanso. Contudo, para

quem tem crianças de tenra idade, existem cuidados a ter

para evitar acidentes. Deixamos algumas sugestões para que possa ter umas férias mais

tranquilas.

Não interrompa a vigilância enquanto os mais novos estão na banheira, piscina, lago do jardim

ou tanque pois o afogamento pode ocorrer em ambiente familiar. Não se esqueça que o

afogamento de crianças pequenas é rápido e silencioso.

Vede o acesso à piscina e tranque as portas de acesso a locais com água que possam constituir

perigo e afogamento.

É importante educar os mais pequenos a adotarem comportamentos seguros na água, tais

como, nadar paralelamente à margem, evitarem zonas cuja profundidade se desconhece ou

respeitar sempre as instruções do nadador salvador.

Fique atento enquanto as crianças estão a brincar na praia ou no rio. As crianças não devem

nadar desacompanhadas sobretudo em rios onde as correntes, a profundidade e a pressão da

água são imprevisíveis. Reforce o contacto visual com o seu filho nas praias fluviais onde não

exista vigilância.

Verifique os equipamentos de segurança se praticar desportos náuticos ou andar de barco com

os seus filhos. Os equipamentos devem ser adequados ao tamanho e peso da criança.

Recordamos, ainda, os cuidados e dicas para viagens em família:

Antes de iniciar viagem certifique-se de que os sistemas de retenção são adequados ao

transporte de crianças. A eficácia dos sistemas de segurança dependem da sua adequação ao

tamanho, peso e idade da criança. Verifique se as cadeiras de transporte se encontram em

boas condições.

Escolha alguns brinquedos e livros para entreter os mais pequenos durante a viagem. Faça

paragens frequentes, nas horas de maior calor, para descansar, manter as crianças hidratadas

e protegidas da exposição solar.

