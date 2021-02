CRETA procura novos dramaturgos

O projecto CRETA – laboratório de criação teatral, apoiado pelo Município de Viseu, através do programa VISEU CULTURA – Linha Animar, promove ao longo de 2021 um laboratório de dramaturgia coordenado por Ricardo Cabaça, codirector artístico da companhia 33 Ânimos.

O laboratório, dirigido a todos os que por via da literatura ou das artes performativas se interessem pela criação de texto para cena, estende-se de Março a Setembro, e acontece em torno do conceito “Herança”. Com a cidade como inspiração, o projecto pretende, segundo Ricardo Cabaça, estimular a relação entre a dramaturgia e a cidade, de maneira a que se “procurem novas formas de se relacionar com a cidade de Viseu, olhando para esta como um espaço de reflexão e de premissa para novas criações”.

Os textos criados no laboratório terão leituras encenadas gravadas em vídeo e difundidas na plataforma RTP Palco, no final do ano.